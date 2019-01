EVG-Jugend

„Jugendliche können in der EVG vieles bewegen, wenn sie zusammenarbeiten und ihren Zielen nachgehen. Die EVG vermittelt ein Gefühl von Gemeinschaft. Man ist nie alleine, man hat immer jemanden, der sich um einen kümmert. Ich bin gerade in die JAV gewählt worden und da gehört es für mich dazu, mich auch in der OJL zu engagieren. Damit ich den Azubis in meinem Betrieb immer was Aktuelles bieten kann.“

Nathalie Sabinarz-Poth, Azubi 3. Ausbildungsjahr, Kauffrau für Verkehrsservice, DB Fernverkehr AG